Теплых Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1893
Дата смерти1957
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1893
Отец: Теплых Василий Иванович
Мать: Теплых Мария Ивановна
Образование
1921
Рождение ребёнка
26.09.1927
Дочь: Аксенова Виргиния (Инна) Васильевна
Мать ребёнка: Пестовская Агриппина Степановна
Работа или профессия
1927
Помощник начальника
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Работа или профессия
Неизвестно
Инструктор
Смерть
1957