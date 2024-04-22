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Теплых Василий Васильевич

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Место рождения

Камасино, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

27.10.1893

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1893

Отец: Теплых Василий Иванович

Мать: Теплых Мария Ивановна

Камасино, Пермский уезд, Пермская губерния
Образование
1921
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
26.09.1927

Дочь: Аксенова Виргиния (Инна) Васильевна

Мать ребёнка: Пестовская Агриппина Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1927
Москва, город федерального значения Москва
Помощник начальника
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Работа или профессия
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Преподаватель
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Инструктор
Смерть
1957
Москва, город федерального значения Москва
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