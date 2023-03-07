Селезнева (Игумнова) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Игумнова) Любовь Петровна

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Место рождения

Карпели, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

14.12.1950

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 14.12.1950 по 1965
Рождение
14.12.1950

Отец: Игумнов Петр Васильевич

Мать: Игумнова Анна Сергеевна

Карпели, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Образование
Между 1957 и 1965
Бракосочетание
Около 1971

Муж: Шевляков Николай Николаевич

Карпели, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.04.1975

Сын: Шевляков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Шевляков Николай Николаевич

Карпели, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.04.1977

Дочь: Галина Николавна

Отец ребёнка: Шевляков Николай Николаевич

Карпели, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Развод
Около 1979

Муж: Шевляков Николай Николаевич

Бракосочетание
05.08.1985

Муж: Селезнев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1985

Сын: Селезнев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Селезнев Алексей Александрович

Мордово, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
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