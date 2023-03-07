Селезнева (Игумнова) Любовь Петровна
Место рождения
Дата рождения14.12.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 14.12.1950 по 1965
Рождение
14.12.1950
Отец: Игумнов Петр Васильевич
Мать: Игумнова Анна Сергеевна
Образование
Между 1957 и 1965
Бракосочетание
Около 1971
Рождение ребёнка
11.04.1975
Сын: Шевляков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Шевляков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
21.04.1977
Дочь: Галина Николавна
Отец ребёнка: Шевляков Николай Николаевич
Развод
Около 1979
Бракосочетание
05.08.1985
Рождение ребёнка
1985
Сын: Селезнев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Селезнев Алексей Александрович
Мордово, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область