Domnitz (Linder) Alice — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Domnitz (Linder) Alice

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1919

Дата смерти

24.10.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.10.1993
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