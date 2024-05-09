Мария Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
20.08.1806 ст.
Сын: Семён Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно