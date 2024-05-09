Мария Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
20.08.1806 ст.

Сын: Семён Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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