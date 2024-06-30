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Бузаев Федор Акимович

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бузаев Аким Трофимович

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузаев Федор Федорович

Мать ребёнка: Бузаева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузаев Федор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1904

Дочь: Бузаева Чумерина Александра Федоровна

Мать ребёнка: Бузаева Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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