Бузаев Федор Акимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бузаев Аким Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бузаева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1904
Дочь: Бузаева Чумерина Александра Федоровна
Мать ребёнка: Бузаева Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно