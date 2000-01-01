Демидов Тихон Давыдович
Место рожденияДолганы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Долганы
Бракосочетание
1803
Васильевская церковь, Оханский уезд, с. Сосновское
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Демидова Евдокия Максимовна
Долганы
Рождение ребёнка
1810
Сын: Демидов Николай Тихонович
Мать ребёнка: Демидова Евдокия Максимовна
Долганы
Смерть
Неизвестно