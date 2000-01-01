Демидов Тихон Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Тихон Давыдович

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Место рождения

Долганы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демидов Давыд Родионович

Мать: Демидова Акилина Якимовна

Долганы
Бракосочетание
1803

Жена: Демидова Евдокия Максимовна

Васильевская церковь, Оханский уезд, с. Сосновское
Рождение ребёнка
1805

Сын: Демидов Павел Тихонович

Мать ребёнка: Демидова Евдокия Максимовна

Долганы
Рождение ребёнка
1810

Сын: Демидов Николай Тихонович

Мать ребёнка: Демидова Евдокия Максимовна

Долганы
Смерть
Неизвестно
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