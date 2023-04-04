Сергунин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1927
Дочь: Лапаева Нина Михайловна
Мать ребёнка: Сергунина Ирина
Рождение ребёнка
25.08.1932
Дочь: Тум Вера Михайловна
Мать ребёнка: Сергунина Ирина
Рождение ребёнка
20.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергунина Ирина
Рождение ребёнка
23.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергунина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергунин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Сергунина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергунина Ирина
Смерть
03.04.1943