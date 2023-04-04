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Сергунин Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич

Мать: Сергунина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
22.01.1927

Дочь: Лапаева Нина Михайловна

Мать ребёнка: Сергунина Ирина

Рождение ребёнка
25.08.1932

Дочь: Тум Вера Михайловна

Мать ребёнка: Сергунина Ирина

Рождение ребёнка
20.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергунина Ирина

Рождение ребёнка
23.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергунина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергунин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Сергунина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергунина Ирина

Смерть
03.04.1943
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