Синев Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти25.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синева Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1975