Синев Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синев Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

25.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синева Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синева Александра Ивановна

Смерть
25.12.1975
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