Черяпов Халиль Абдулович
Место рожденияМордовия
Дата рождения18.05.1941
Дата смерти22.09.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1941
Отец: Черяпов Абдулла
Мать: не указана
Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1977
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.09.1995