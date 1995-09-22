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Черяпов Халиль Абдулович

Место рождения

Мордовия

Дата рождения

18.05.1941

Дата смерти

22.09.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1941

Отец: Черяпов Абдулла

Мать: не указана

Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.02.1977

Сын: Черяпов Ильдар Халилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.09.1995

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