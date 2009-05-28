Шобанов Виктор Александрович 07.01.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шобанов Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1939

Дата смерти

28.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1939

Отец: Шобанов Александр Дмитриевич

Мать: Шобанова (Горелова) Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шобанов Николай Викторович

Мать ребёнка: Шобанова (Суслова) Юлия Николаевна

Бракосочетание
16.07.1960

Жена: Шобанова (Суслова) Юлия Николаевна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1962

Сын: Шобанов Андрей Викторович

Мать ребёнка: Шобанова (Суслова) Юлия Николаевна

Смерть
28.05.2009

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