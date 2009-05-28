Шобанов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1939
Дата смерти28.05.2009
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шобанов Николай Викторович
Мать ребёнка: Шобанова (Суслова) Юлия Николаевна
Бракосочетание
16.07.1960
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1962
Сын: Шобанов Андрей Викторович
Мать ребёнка: Шобанова (Суслова) Юлия Николаевна
Смерть
28.05.2009