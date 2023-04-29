Пензина Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пензина Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1957

Отец: Богданов Виктор Степанович

Мать: Богданова Анисья Петровна

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