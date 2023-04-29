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Пензина Татьяна Викторовна
Пензина Татьяна Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.1957
Пол
Женский
Отец
Богданов Виктор Степанович
1934 г.р.
Мать
Богданова (Чернигова) Анисья (Нина) Петровна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1957
Отец:
Богданов Виктор Степанович
Мать:
Богданова Анисья Петровна
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