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Скоробогатов Пётр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Скоробогатов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Валентина Петровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1921

Сын: Скоробогатов Антип Петрович

Мать ребёнка: Скоробогатова Просковья Кириловна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Скоробогатов Родион Петрович

Мать ребёнка: Скоробогатова Просковья Кириловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Скоробогатов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Скоробогатова Просковья Кириловна

Рождение ребёнка
14.08.1926

Сын: Скоробогатов Антонин Петрович

Мать ребёнка: Скоробогатова Просковья Кириловна

СССР Брянская область Новозыбковский район село Святск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова Просковья Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Смерть
1942
Причина смерти: Погиб в ВОВ
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