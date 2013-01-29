Скоробогатов Пётр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Скоробогатов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Валентина Петровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1921
Сын: Скоробогатов Антип Петрович
Мать ребёнка: Скоробогатова Просковья Кириловна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Скоробогатов Родион Петрович
Мать ребёнка: Скоробогатова Просковья Кириловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Скоробогатов Сергей Петрович
Мать ребёнка: Скоробогатова Просковья Кириловна
Рождение ребёнка
14.08.1926
Сын: Скоробогатов Антонин Петрович
Мать ребёнка: Скоробогатова Просковья Кириловна
СССР Брянская область Новозыбковский район село Святск
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Смерть
1942
Причина смерти: Погиб в ВОВ