Корыткина Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корыткина Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1965 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корыткин Петр Герасимович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Панова (Корыткина) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Корыткин Петр Герасимович

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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