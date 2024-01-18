Корыткина Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Панова (Корыткина) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Корыткин Петр Герасимович
Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно