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Уткина (Свирина) Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.08.1920

Дата смерти

28.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1920

Отец: Свирин Дмитрий

Мать: Свирина Евдокия

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Уткин Василий Петрович

Отец ребёнка: Уткин Пётр Григорьевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Пётр Григорьевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Панькина Вера Петровна

Отец ребёнка: Уткин Пётр Григорьевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Пётр Григорьевич

Смерть
28.04.2002
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
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