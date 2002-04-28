Уткина (Свирина) Наталья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1920
Дата смерти28.04.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1920
Отец: Свирин Дмитрий
Мать: Свирина Евдокия
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Уткин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
17.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уткин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Панькина Вера Петровна
Отец ребёнка: Уткин Пётр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.2002