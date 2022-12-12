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Маюнов Филипп Леонтьевич

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Место рождения

Томская губерния

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

28.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Маюнов Леонтий Максимович

Мать: Маюнова Матрена

Томская губерния
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Маюнов Иак

Мать ребёнка: Маюнова Зинаида

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Маюнова Евдакия

Мать ребёнка: Маюнова Зинаида

Рождение ребёнка
12.01.1936

Дочь: Никитенко Нина Филипповна

Мать ребёнка: Чайка Харитина Ивановна

Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
02.07.1939

Дочь: Белых Любовь Филипповна

Мать ребёнка: Чайка Харитина Ивановна

Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.05.1943

Сын: Маюнов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Чайка Харитина Ивановна

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маюнова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайка Харитина Ивановна

Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
гражданский брак
Смерть
28.10.1952
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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