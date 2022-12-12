Маюнов Филипп Леонтьевич
Место рожденияТомская губерния
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти28.10.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Маюнов Леонтий Максимович
Мать: Маюнова Матрена
Томская губерния
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Маюнов Иак
Мать ребёнка: Маюнова Зинаида
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Маюнова Евдакия
Мать ребёнка: Маюнова Зинаида
Рождение ребёнка
12.01.1936
Дочь: Никитенко Нина Филипповна
Мать ребёнка: Чайка Харитина Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1939
Дочь: Белых Любовь Филипповна
Мать ребёнка: Чайка Харитина Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1943
Сын: Маюнов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Чайка Харитина Ивановна
Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маюнова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайка Харитина Ивановна
гражданский брак
Смерть
28.10.1952
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край