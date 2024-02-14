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Кривошеев Александр

Место рождения

Кировская обл., Вожгальский р-н, с. Вожгала

Дата рождения

1917

Дата смерти

17.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Волжский Александр

Мать: Волжская (Кривошеева) Анисья

Военная служба
Неизвестно
Кривошеев Александр Александрович ст. лейтенант В архив Дата рождения __.__.1917 Место рождения Кировская обл., Вожгальский р-н, с. Вожгала Последнее место службы 20 иап Дата выбытия 17.02.1942 Причин... Показать все
Смерть
17.02.1942

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