Айнуллин Якуб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айнуллин Якуб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Айнулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рашидя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люкманова Хамися

Мать ребёнка: Хасяня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Райся

Мать ребёнка: Хасяня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айнуллин Ряшид

Мать ребёнка: Хасяня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айнуллин Харис

Мать ребёнка: Хасяня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасяня

Смерть
Неизвестно

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