Айнуллин Якуб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Айнулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рашидя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люкманова Хамися
Мать ребёнка: Хасяня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнуллин Ряшид
Мать ребёнка: Хасяня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнуллин Харис
Мать ребёнка: Хасяня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хасяня
Смерть
Неизвестно