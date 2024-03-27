Юльтимирова (Ванюкова) Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ванюков ?
Рождение ребёнка
14.01.1949
Сын: Юльтимиров Виктор Юлиевич
Отец ребёнка: Юльтимиров Юлий Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1955
Бакалинский р-н, д. Юльтимировка
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.Бакалы, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно