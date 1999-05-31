Родина Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родина Анастасия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1999

Отец: не указан

Мать: Родина Анна Вячеславовна

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