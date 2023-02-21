(Мальгина) Лида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальгин Яков
Мать: Мальгина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Владимир
Отец ребёнка: Мальгин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Мальгин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Мальгин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Отец ребёнка: Мальгин Константин
Смерть
Неизвестно