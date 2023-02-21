(Мальгина) Лида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мальгина) Лида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальгин Яков

Мать: Мальгина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Владимир

Отец ребёнка: Мальгин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Мальгин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Мальгин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Отец ребёнка: Мальгин Константин

Смерть
Неизвестно
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