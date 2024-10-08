Шелегедо Анастасия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелегедо Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелегедо Константин Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.07.1949
Дочь: Шелегедо Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно