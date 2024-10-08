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Шелегедо Анастасия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелегедо Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелегедо Константин Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.07.1949

Дочь: Шелегедо Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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