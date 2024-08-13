Кобляков Игнат Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобляков Кузьма Игнатьевич
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Коблякова) Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кузнецова (Коблякова) Анисья Игнатьевна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида Яковлевна