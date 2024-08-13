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Кобляков Игнат Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кобляков Макар Егорович

Мать: Коблякова (Коблякова) Ксения

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобляков Кузьма Игнатьевич

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида Яковлевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида Яковлевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Коблякова) Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида Яковлевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кузнецова (Коблякова) Анисья Игнатьевна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Стефанида Яковлевна

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