Кривоногова (Шмелёва) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Шмелёв Иван Филиппович
Мать: Шмелёва Ксения Никитична
Бракосочетание
17.01.1914
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1914
Дочь: Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Кривоногов Василий Фёдорович
Смерть
Неизвестно