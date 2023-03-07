Кривоногова (Шмелёва) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова (Шмелёва) Агриппина Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Шмелёв Иван Филиппович

Мать: Шмелёва Ксения Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.01.1914

Муж: Кривоногов Василий Фёдорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1914

Дочь: Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Кривоногов Василий Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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