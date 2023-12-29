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(Селивонова) Екатерина Гурьевна

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

21.11.1865 ст.

Дата смерти

26.01.1867 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1865 ст.

Отец: Селивонов Гурий Сергеевич

Мать: Селивонова Матрона Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Крещение
22.11.1865 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Смерть
26.01.1867 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
28.01.1867 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Восприемник
18.03.1906 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Дарья Косьмина Селивонова
Восприемник
11.09.1910 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Софья Косьмина Селивонова

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