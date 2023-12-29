(Селивонова) Екатерина Гурьевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1865 ст.
Дата смерти26.01.1867 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1865 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.11.1865 ст.
Смерть
26.01.1867 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
28.01.1867 ст.
Восприемник
18.03.1906 ст.
Дарья Косьмина Селивонова
Восприемник
11.09.1910 ст.
Софья Косьмина Селивонова