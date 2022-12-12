Сокольников Кузьма Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1903
Дата смерти1977
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1903
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сокольников Александр Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1950
Сын: Сокольников Леонид Кузьмич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сокольникова Лидия Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дутова Любовь Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1977
Атакент, Мактааральский район, Туркестанская область