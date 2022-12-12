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Сокольников Кузьма Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1903

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1903

Отец: Сокольников Александр Григорьевич

Мать: Сокольникова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шиняево, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Сокольников Александр Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1950

Сын: Сокольников Леонид Кузьмич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шиняево, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сокольникова Лидия Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дутова Любовь Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1977
Атакент, Мактааральский район, Туркестанская область
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