Торопченов Иван Ефимов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1825 и 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1827
Бракосочетание
16.01.1849 ст.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Торопченов Николай Иванов
Мать ребёнка: Торопченова Матрена Дмитриева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Торопченов Александр Иванов
Мать ребёнка: Торопченова Матрена Дмитриева
Рождение ребёнка
03.06.1864 ст.
Мать ребёнка: Торопченова Матрена Дмитриева
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно