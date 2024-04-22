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Торопченов Иван Ефимов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Между 1825 и 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1827

Отец: Торопченов Ефим Романов

Мать: Торопченова Анисья Яковлева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
16.01.1849 ст.

Жена: Торопченова Матрена Дмитриева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Торопченов Николай Иванов

Мать ребёнка: Торопченова Матрена Дмитриева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Торопченов Александр Иванов

Мать ребёнка: Торопченова Матрена Дмитриева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.06.1864 ст.

Сын: Торопченов Петр Иванов

Мать ребёнка: Торопченова Матрена Дмитриева

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно
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