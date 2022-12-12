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Vysotsky Vladimir Semyonovich

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.01.1938

Дата смерти

25.07.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.12.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Poet, Writer, Film Actor, Stage Actor, Singer-songwriter, Guitarist, Lyricist, Actor, Composer, Screenwriter, Songwriter, Author, Prosaist, poète, acteur, chanteur
Смерть
25.07.1980
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
28.07.1980
Москва, город федерального значения Москва
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