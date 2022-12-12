Vysotsky Vladimir Semyonovich
Место рождения
Дата рождения25.01.1938
Дата смерти25.07.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.12.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Poet, Writer, Film Actor, Stage Actor, Singer-songwriter, Guitarist, Lyricist, Actor, Composer, Screenwriter, Songwriter, Author, Prosaist, poète, acteur, chanteur
Смерть
25.07.1980
Похороны
28.07.1980