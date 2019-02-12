Волженина (Токмакова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина (Токмакова) Татьяна Павловна

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Место рождения

Нижний Тагил

Дата рождения

03.03.1948

Дата смерти

12.02.2019

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1948

Отец: Токмаков Павел

Мать: Зоя

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
16.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волженин Александр Николаевич

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
13.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волженин Александр Николаевич

Россия нижний тагил
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Вовулька

Отец ребёнка: Волженин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Александр Николаевич

Смерть
12.02.2019
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