Волженина (Токмакова) Татьяна Павловна
Место рожденияНижний Тагил
Дата рождения03.03.1948
Дата смерти12.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1948
Отец: Токмаков Павел
Мать: Зоя
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
16.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волженин Александр Николаевич
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
13.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волженин Александр Николаевич
Россия нижний тагил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Вовулька
Отец ребёнка: Волженин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.2019