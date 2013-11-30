Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Федоров Владислав Иванович
Федоров Владислав Иванович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.11.2013
Пол
Мужской
Отец
Федоров Иван Анатольевич
1987 г.р.
Мать
Федорова Галина Сергеевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.2013
Отец:
Федоров Иван Анатольевич
Мать:
Федорова Галина Сергеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия