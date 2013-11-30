Федоров Владислав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Владислав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.2013

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.2013

Отец: Федоров Иван Анатольевич

Мать: Федорова Галина Сергеевна

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