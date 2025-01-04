Коржова (Перепелица) Анастасия Гавриловна Около 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коржова (Перепелица) Анастасия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отец Павла Внебрачного

Бракосочетание
16.04.1901

Муж: Коржов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.1902

Сын: Коржов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Коржов Василий Васильевич

Украинская ССР, Сталинская обл., Буденновский р-н, Буденовка
Рождение ребёнка
13.06.1906

Сын: Павел Внебрачный

Отец ребёнка: Отец Павла Внебрачного

Смерть
Неизвестно

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