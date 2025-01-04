Коржова (Перепелица) Анастасия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
16.04.1901
Рождение ребёнка
01.03.1902
Сын: Коржов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Коржов Василий Васильевич
Украинская ССР, Сталинская обл., Буденновский р-н, Буденовка
Рождение ребёнка
13.06.1906
Сын: Павел Внебрачный
Отец ребёнка: Отец Павла Внебрачного
Смерть
Неизвестно