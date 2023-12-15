Огнева (Гречушникова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева (Гречушникова) Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1949

Дата смерти

25.08.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1949

Отец: не указан

Мать: Малофеева (Гречушникова) Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьяненко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
04.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огнев Борис Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огнев Борис Дмитриевич

Смерть
25.08.1984

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