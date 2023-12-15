Огнева (Гречушникова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1949
Дата смерти25.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1949
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касьяненко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огнев Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огнев Борис Дмитриевич
Смерть
25.08.1984