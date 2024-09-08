Михалицын Анатолий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалицын Анатолий Георгиевич

Михалицын Анатолий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Киров
Рождение ребёнка
19.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
г. Киров

Мы используем куки для улучшения работы сайта.