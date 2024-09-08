Михалицын Анатолий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Киров
Рождение ребёнка
19.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2016
г. Киров