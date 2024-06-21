Козицин Дмитрий Юрьевич 04.12.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козицин Дмитрий Юрьевич

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.12.1988

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1988

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.07.2014

Жена: Козицина (Лелекова) Диана Андреевна

Иркутский дворец бракосочетаний
Рождение ребёнка
26.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козицина (Лелекова) Диана Андреевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козицина (Лелекова) Диана Андреевна

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