Козицин Дмитрий Юрьевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1988
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.07.2014
Иркутский дворец бракосочетаний
Рождение ребёнка
26.06.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козицина (Лелекова) Диана Андреевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.06.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козицина (Лелекова) Диана Андреевна