Афанасьева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьева Анна

Афанасьева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Неизвестно Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Неизвестно Сергеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Сергей Сергеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.