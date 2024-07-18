Соболева Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанова (Соболева) Серафима Константиновна
Отец ребёнка: Соболев Константин Матвеевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Соболев Константин Константинович
Отец ребёнка: Соболев Константин Матвеевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Соболев Михаил Константинович
Отец ребёнка: Соболев Константин Матвеевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Соболева) Лариса Константиновна
Отец ребёнка: Соболев Константин Матвеевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Трофимова (Соболева) Фаина Константиновна
Отец ребёнка: Соболев Константин Матвеевич
Смерть
1930