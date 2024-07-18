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Соболева Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Мареев Максим Иванович

Мать: Мареева (Муравьева) Ольга Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанова (Соболева) Серафима Константиновна

Отец ребёнка: Соболев Константин Матвеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Соболев Константин Константинович

Отец ребёнка: Соболев Константин Матвеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Соболев Михаил Константинович

Отец ребёнка: Соболев Константин Матвеевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Соболева) Лариса Константиновна

Отец ребёнка: Соболев Константин Матвеевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Трофимова (Соболева) Фаина Константиновна

Отец ребёнка: Соболев Константин Матвеевич

Смерть
1930

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