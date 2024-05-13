Афимья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Мачалкин Василий Федорович
Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Мачалкина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мачалкин Василий Федорович
Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мачалкина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.
Дочь: Чугина (Мачалкина) Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Мачалкин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович
Смерть
Неизвестно