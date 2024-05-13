Афимья Андреева 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афимья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачалкин Федор Петрович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Мачалкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Мачалкин Семен Федорович

Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Мачалкина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Мачалкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мачалкина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Мачалкин Федор Федорович

Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович

Остров, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.

Дочь: Чугина (Мачалкина) Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович

Остров, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Мачалкин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Мачалкин Федор Петрович

Смерть
Неизвестно

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