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Головинский Георгий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЗВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головинская (Зенченко) Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головинский Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Головинская (Зенченко) Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головинский Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Головинская Нина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головинская Нина Георгиевна

Смерть
?.03.1943

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