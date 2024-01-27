Головинский Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головинский Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Головинская (Зенченко) Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головинский Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Головинская Нина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1943