(Новичков) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новичков) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новичков Юрий

Мать: Новичкова ?

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