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Хамзин Мубин Хамзинович

Место рождения

с.Грибаново Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

26.05.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1920

Отец: Хамзя

Мать: Хамзина Ханяфия

Военная награда
Неизвестно
Хамзин Мубин Хамзинович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 26.05.1920 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрский р-н, д. Грибанова Наименование военкомата: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковс... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамзина (Гафурова) Асия

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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