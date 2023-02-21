Петрова Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1962

Отец: Петров Юрий Петрович

Мать: Петрова Ираида Федоровна

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