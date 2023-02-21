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Петрова Татьяна Юрьевна
Петрова Татьяна Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.1962
Пол
Женский
Отец
Петров Юрий Петрович
1931 г.р.
Мать
Петрова (Дёмина) Ираида Федоровна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1962
Отец:
Петров Юрий Петрович
Мать:
Петрова Ираида Федоровна
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