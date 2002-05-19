Вырошников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вырошников Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1900

Дочь: Безрукавникова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Вырошникова Ульяна

Рождение ребёнка
02.02.1926

Сын: Вырошников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Вырошникова Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вырошникова Ульяна

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