Вырошников Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1900
Дочь: Безрукавникова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Вырошникова Ульяна
Рождение ребёнка
02.02.1926
Сын: Вырошников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Вырошникова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вырошникова Ульяна