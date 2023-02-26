Богославский Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1960
Дочь: Богославская Шамрина Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: Богославская Фадеева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богославский Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Богославская Фадеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богославский Юрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Богославская Фадеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богославская Михайлова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Богославская Фадеева Мария
Смерть
Неизвестно