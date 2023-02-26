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Богославский Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1960

Дочь: Богославская Шамрина Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: Богославская Фадеева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богославская Фадеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богославский Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Богославская Фадеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богославский Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Богославская Фадеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богославская Михайлова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Богославская Фадеева Мария

Смерть
Неизвестно
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