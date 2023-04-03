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Ориненко Климент Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрона Климентовна

Мать ребёнка: Ориненко Матрона (Матфеевна)

Рождение ребёнка
27.04.1841

Сын: Ориненко Максим Климентиевич

Мать ребёнка: Ориненко Матрона (Матфеевна)

Толокунь, Київська область
Киевский уезд, с. Ясногородка (при р. Моховой), Николаевская церковь 1841 г. Ф.127, о.1012, д.2028, стр.5
Рождение ребёнка
04.05.1844

Сын: Ориненко Тимофей Климентович

Мать ребёнка: Ориненко Матрона (Матфеевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ориненко Петр Климентович

Мать ребёнка: Ориненко Матрона (Матфеевна)

Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно
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