Ориненко Климент Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрона Климентовна
Мать ребёнка: Ориненко Матрона (Матфеевна)
Рождение ребёнка
27.04.1841
Сын: Ориненко Максим Климентиевич
Мать ребёнка: Ориненко Матрона (Матфеевна)
Киевский уезд, с. Ясногородка (при р. Моховой), Николаевская церковь 1841 г. Ф.127, о.1012, д.2028, стр.5
Рождение ребёнка
04.05.1844
Сын: Ориненко Тимофей Климентович
Мать ребёнка: Ориненко Матрона (Матфеевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ориненко Петр Климентович
Мать ребёнка: Ориненко Матрона (Матфеевна)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно