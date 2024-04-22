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Леонова Домна Васильева (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Марфа Андреева (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Андрей Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Мавра Андреева (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Андрей Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Андрей Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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