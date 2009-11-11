Кожепоров Виктор Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожепоров Виктор Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2009

Отец: не указан

Мать: Асянова Венера Ринатовна

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