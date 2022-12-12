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Добряков Иван Прокофьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Добряков Прокофий Никифоров

Мать: Добрякова Акулина

Бракосочетание
16.01.1823

Жена: Добрякова Наталия (Настасья) Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Степан Иванов, Ефим Антонов, Иван Тимофеев | Казанская церковь
Военная служба
1824
Рождение ребёнка
?.06.1825

Сын: Добряков Филип Иванов

Мать ребёнка: Добрякова Наталия (Настасья) Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Добрякова Наталия (Настасья) Ефимова

Смерть
Неизвестно
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