Добряков Иван Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Добряков Прокофий Никифоров
Мать: Добрякова Акулина
Бракосочетание
16.01.1823
поручители: Степан Иванов, Ефим Антонов, Иван Тимофеев | Казанская церковь
Военная служба
1824
Рождение ребёнка
?.06.1825
Мать ребёнка: Добрякова Наталия (Настасья) Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Добрякова Наталия (Настасья) Ефимова
Смерть
Неизвестно