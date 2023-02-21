Булычев Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычев Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Мария Петровна

Имел работу в магазине №17 обуви на Андреевском рынке, с 1924 года он уже записан владельцем этого магазина и других на Большом пр. В.О. Этот магазин с 1892 г. принадлежал купцу 2 гильдии Булычеву П... Показать все
Смерть
Неизвестно
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