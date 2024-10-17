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Никон Никитин

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1801 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
10.11.1822

Жена: Феодора Федотова

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.10.1828

Дочь: Фекла Никонова

Мать ребёнка: Феодора Федотова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1830

Сын: Василий Никонов

Мать ребёнка: Феодора Федотова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1833

Дочь: Мавра Никонова

Мать ребёнка: Феодора Федотова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.03.1837

Сын: Георгий Никонов

Мать ребёнка: Феодора Федотова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

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