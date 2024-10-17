Никон Никитин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1822
Жена: Феодора Федотова
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.10.1828
Дочь: Фекла Никонова
Мать ребёнка: Феодора Федотова
Рождение ребёнка
04.04.1830
Сын: Василий Никонов
Мать ребёнка: Феодора Федотова
Рождение ребёнка
26.04.1833
Дочь: Мавра Никонова
Мать ребёнка: Феодора Федотова
Рождение ребёнка
?.03.1837
Сын: Георгий Никонов
Мать ребёнка: Феодора Федотова