Панасик Тамара Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Панасик Тамара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панасик Юлия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопеня (Панасик) Катерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панасик Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

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