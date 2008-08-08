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Беспалов Сергей Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1931

Дата смерти

08.08.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1957

Сын: Беспалов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Воронцова Мария Ефимовна

Малиновка, Калтанский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова Мария Ефимовна

Бракосочетание
1986

Жена: Воронцова Мария Ефимовна

Малиновка, Калтанский, Кемеровская область
Смерть
08.08.2008
Малиновка, Калтанский, Кемеровская область

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