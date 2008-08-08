Беспалов Сергей Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1931
Дата смерти08.08.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1957
Сын: Беспалов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Воронцова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
06.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воронцова Мария Ефимовна
Бракосочетание
1986
Жена: Воронцова Мария Ефимовна
Смерть
08.08.2008